Gulácsi az idény során már ötödjére került be a forduló álomcsapatába

Gulácsi Péter remek szombati teljesítményével bekerült a német labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának álomcsapatába.

A Kicker magazin méltatásában kiemelte, hogy nincs még egy kapus, aki annyira felhívta volna magára a figyelmet a hétvégén, mint a magyar válogatott hálóőre, aki szenzációs védésekkel járult hozzá az RB Leipzignek a vendég Borussia Dortmund elleni 2-0-s győzelméhez. A szaklap az egyes, azaz legjobb osztályzatot adta Gulácsinak, hozzátéve, hogy az idény során már ötödször kapott helyet a forduló válogatottjában.

Péter Gulácsi has today become only the 4th GK with more than 3.50 Goals prevented in one match across Europe’s top 5 leagues over the last three seasons, and the first to do it while keeping a clean sheet. 🔥

A spectacular display by the RB Leipzig man! 👏👏… pic.twitter.com/BduYRJ0ZXq

