Gulácsi parádézott, fontos sikert aratott a Leipzig

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-0-ra legyőzte házigazdaként a Borussia Dortmundot a Bundesliga 26. fordulójában.

A két magyar válogatott futballista végigjátszotta az összecsapást, amelynek az első félidejét nyomta meg jobban a hazai csapat. A 18. percben Xavi Simons juttatta előnyhöz a Lipcsét, aztán a szünet után a Dortmund vette át az irányítást, ennek ellenére Lois Openda találatával kétgólossá vált a vendéglátók vezetése.

A hajrában már nem esett több gól, így a lipcseiek otthon tartották a három pontot.

Péter Gulácsi has today become only the 4th GK with more than 3.50 Goals prevented in one match across Europe’s top 5 leagues over the last three seasons, and the first to do it while keeping a clean sheet. 🔥

