Guirassy mesternégyesig jutott, féltucat gólt szerzett Schäferék ellen a Dortmund

Gálázott a Dortmund Schäferék ellen.

Schäfer András csapata, az Union Berlin 6-0-s vereséget szenvedett a Borussia Dortmund vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján. A Ruhr-vidéki együttesben a guineai válogatott Serhou Guirassy mesternégyest szerzett, a magyar válogatott Schäfer 82 percet töltött a pályán.

A francia támadó ebben a szezonban már 23 gólt szerzett és 6 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve. Niko Kovac együttese ezzel a sikerrel feljött a tizedik helyre a Bundesligában.

🚨🇬🇳 Serhou Guirassy (28) has scored FOUR GOALS against Union Berlin! 😳

He has 23 goals + 6 assists so far for Borussia Dortmund this season.

What a performance by him. ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/IxpuomFv0G

— EuroFoot (@eurofootcom) February 22, 2025