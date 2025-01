Guardiola újabb igazolásának még a Barcelona is örülne

A Manchester City szakított sok éves hagyományával és belevetette magát a januári átigazolások forgatagába. Úgy tűnik, hogy még nincs megállás és a hétfői határidő előtt az angol bajnok átlépi a 200 millió kiadott eurót is.

A rossz hírek szerint a „nagybevásárlásnak” nemcsak a csapat halványabb teljesítménye az oka. Hanem az is, hogy a klub ellen folyó bírósági eljárás végeredménye könnyen lehet majd az, hogy a Manchester Cityt nyáron kizárják az átigazolásokból.

Ez egyelőre csak pletyka. Viszont a „jólértesült” Fabrizio Romano szerint az már korántsem az, hogy a City bejelentkezett a Porto játékosáért Nico Gonzalezért.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City made formal approach with Porto to ask for Nico González as new midfielder.

Talks started, Porto hope to keep Nico and ask for important transfer fee or won’t leave.

❗️ Release clause worth €60m and key point, Barcelona have 40% sell-on clause. pic.twitter.com/QsNBnVNTBa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025