Guardiola szerint simán veszíthettek volna

A nagy nyári átalakítás után a Manchester United majdnem egy trófea megnyerésével indította az új szezont, éppen városi rivális City ellen.

Hiszen Erik ten Hag csapata a 82. percben Garnacho góljával vezetést szerzett a bajnok ellen a Community Shielden.

Azonban az előnyt nem sikerült megtartani a meccs végéig, hiszen a több poszton is tartalékos Manchester City egy perccel a rendes játékidő vége előtt Bernardo Silva révén egyenlített.

Így értékelt a győztes menedzser a Community Shield után. Pep Guardiola őszintén beszélt a meccs nehéz pillanatairól.

„Közel voltunk a vereséghez. Sok olyan dolgot láttam ma, ami tetszett, így például az első 35 perc kiváló volt. De látni kell, hogy messze vagyunk a legjobb formánktól, ami normális. De jobb azért egy megszerzett trófeával kezdeni a szezont. Jobb, de azért az idényre nézve semmi sem változott, azért mert most nyertünk.”

A Manchester United még keresi a ritmusát, amit a holland menedzser is elismert.

„Ezért kell dolgoznunk tovább. Leginkább a védelmen. Ez pedig eredményre fog vezetni.” -nyilatkozta Erik ten Hag az elveszített döntő után.

A szezonnyitó a jövő hétvégén lesz. A United a Fulhamet fogadja, a City a Chelsea-hez látogat majd az első fordulóban.

