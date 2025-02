Guardiola rossz, Ancelotti jó híreket kapott a BL-visszavágó előtt

Manuel Akanji, a Manchester City védője, nem léphet pályára sem a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen, sem a Premier League-ben a Liverpool ellen a legfrissebb izomsérülése miatt, amely hosszabb kihagyást is eredményezhet számára.

A svájci középhátvéd Akanji a keddi, Etihad Stadionban rendezett 3-2-es vereség alkalmával sérült meg. A második félidőtől kezdve nem számíthatott már rá Guardiola.

A City jövő szerdán játssza a visszavágót a Real Madrid ellen, majd február 23-án, vasárnap hazai pályán fogadja a Premier League listavezetőjét, a Liverpoolt.

Pep Guardiolát a mérkőzés után nem kérdezték Akanjiról, de várhatóan a pénteki sajtótájékoztatóján friss információkat ad róla, valamint Jack Grealishről is – akit még az első félidőben kellett lecserélni –, mielőtt csapata szombaton a Newcastle ellen lép pályára.

Források szerint azonban Akanji biztosan kihagyja a City közelgő mérkőzéseit.

Ez a legújabb sérülés a védelemben, amellyel Guardiola ebben a szezonban már többször szembesült. A katalán menedzser többször is hangsúlyozta, hogy a gyenge teljesítmény és eredmények fő oka a sok sérült játékos.

John Stones, Nathan Aké és Ruben Dias nemrég tértek vissza sérülésükből.

Stones a hét közepén középpályán játszott, mivel Guardiola próbálta pótolni a Ballon d’Or-győztes Rodrit, aki szeptemberben az Arsenal elleni 2-2-es döntetlen során szenvedett el keresztszalag-szakadást a jobb térdében.

Guardiola az új igazolást, Nico Gonzálezt is benevezte a Real elleni meccsre, de a spanyol középpályás végig a kispadon maradt, miután múlt szombati, Leyton Orient elleni debütálásán az első félidőben megsérült.

