Guardiola: talán egyszer más is megérdemli a bajnoki címet

A Manchester City spanyol trénere a Brighton ellen elszenvedett 2-1-es vereség után nyilatkozott a sajtónak.

Pep Guardiola együttese sorozatban negyedik tétmeccsén kapott ki, amely a spanyol tréner irányításával még sosem fordult elő a címvédőnél.

A Brighton nagy fordítást hajtott végre a 11. fordulós összecsapás második félidejében és otthon tartotta mindhárom pontot.

„Remek első félidőt produkáltunk és a második játékrészben is voltak momentumaink. Megint kikaptunk, zsinórban már negyedszer, ezen gyorsan változtatnunk kell. Reméljük egészségesen térnek vissza a játékosaink a nemzeti csapatoktól” – mondta Pep.

Pep Guardiola says another team may deserve to win the Premier League, following Man City’s 2-1 loss at Brighton… pic.twitter.com/6g2z1J9WlB

— Premier League (@premierleague) November 9, 2024