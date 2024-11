Guardiola: jelenleg törékenyek vagyunk és nincs meg az önbizalmunk

A Manchester City menedzserét láthatóan megviselte az újabb nyeretlen mérkőzés. Sosem látott gödörben a világ egyik legjobb futballcsapata, és a hétvégén a PL-éllovas Liverpoolhoz látogatnak.

A Manchester City zsinórban a hatodik meccsét sem tudta megnyerni október vége óta, s így már biztos, hogy a novembert győzelem nélkül zárja Pep Guardiola csapata. A PL-címvédő ugyan 3-0-ra is vezetett a Feyenoord ellen a Bajnokok Ligája keddi játéknapján, végül egy huszáros hajrát produkálva, a rotterdami együttes 3-3-ra mentette a találkozót. Az égszínkékek így a tabella 15. helyén állnak, s ez szerdán még könnyen változhat a többi mérkőzés eredménye után.

„Az elmúlt időszakban sok meccset veszítettünk, ami okozott nálunk némi zavart. Szükségünk van egy győzelemre. Ez a meccs jó lehetett volna, hogy visszaszerezzük az önbizalmunkat, magas szinten játszottunk, aztán megint történt valami, be kell ismerni, vannak gondjaink jelenleg. Ilyenkor nem kell semmit mondanom a játékosaimnak, nem is tudnék, tudják” – szögezte le a rutinos tréner, aki egész edzői pályafutása során nem élt át ilyen rossz időszakot egyik csapatával sem.

Guardiola még a meccset megelőzően egyébként szót ejtett arról, hogy a sérültjei alaposan befolyásolják a játékstílusukat és gondolt itt főleg arra a Rodrira, aki az egész City arcát adja a középpályán, és akit a teljes idényre elveszítettek. Ami viszont érdekes kérdés, hogy mi történhetett az 53 éves edzővel az öltözőben, hogy így festett az arca az interjúknál, ámbár ő maga azt mondta, a saját ujjaival okozta ezt, ahogy karmolászta az arcát és állítása alapján „bántani akarta magát”. A Manchester City vasárnap a Premier League-ben majd a Liverpoolhoz látogat. Ott kellene valahogyan kikászálódniuk a gödörből.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

