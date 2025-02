Guardiola ennek a korábbi játékosának köszönheti a legtöbbet

Pep Guardiola a Manchester City menedzsere korábban elárulta, hogy melyik játékos segítette őt mélyebben megérteni a futballt.

Guardiola a sportág történetének egyik legsikeresebb edzője, aki olyan nagy klubokat irányított, mint a Barcelona, a Bayern München és a Manchester City.

Angliába érkezése óta ő lett az első menedzser, aki egymás után négyszer hódította el a bajnoki címet a Premier League-ben, emellett történelmi triplázást is elért a Cityvel.

A korábbi Barcelona-középpályás pályafutása során a világ legjobbjai közül is irányíthatott játékosokat. Olyan nevekkel dolgozhatott együtt, mint Lionel Messi, Xavi, Sergio Busquets, Sergio Agüeró vagy Kevin De Bruyne.

Azonban volt egy játékos, aki különösen nagy hatással volt rá, és segített neki jobban megérteni a futballt.

Pep Guardiola thanks Andres Iniesta for the impact he has had on him, Barcelona and footballhttps://t.co/gkSeE2KdPu pic.twitter.com/GHyJsecuHd

— GOAL (@goal) April 27, 2018