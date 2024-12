Guardiola elárulta, hol van az a pillanat, amikor egyből elhagyná a csapatot

Az angol sajtó sokat pletykál arról, hogy már elveszítette az öltözőt és ha kikap a manchesteri derbin, az súlyos következményekkel járhat.

Pep Guardiola egyik klubcsapatával sem produkált soha olyan rossz időszakot, mint most a Manchester Cityvel. A Premier League címvédője az előző 10 meccséből csak 2-t tudott megnyerni, s ebből a 10-ből hetet elveszített, hét közben a Bajnokok Ligájában a Juventus nyert 2-0-ra ellenük.

A katalán edző úgy érzi, az öltöző még mellette áll és a pletykákkal ellentétben nem veszítette el a játékosok bizalmát. Guardiola egyébként nemrégiben írta alá szerződéshosszabbítását a Cityvel 2027-ig, pedig sokat lehetett olvasni arról, hogy a jelenlegi szezon lesz számára az utolsó. Lehet, ma már másképp tenne.

Vasárnap 17:30-tól a manchesteri derbi vár az égszínkékekre, az első Amorim-Guardiola csata a PL-ben, amely mindkét csapat számára kiemelt jelentőséggel bír, de lehet, hogy a Citynek most még inkább. Haalandék az elmúlt években sorra nyerték ezeket a rangadókat, vajon most fordul a kocka? Mindenesetre Pep Guardiola cáfolta azokat a pletykákat, hogy elveszítette volna az öltözőt.

„Az számít csak, hogy belül hogy érezzük magunk. A játékosok és a stáb. Van az a pont, amikor azt mondanám magamnak ‘Pep, ezt most már gondold át’, de ez a pillanat még nem jött el, csak akkor lenne, ha elveszíteném a csapatot. Amikor úgy érezném, nem futnak, nem küzdenek a sikerért. Akkor azonnal felállnék és egy perccel sem maradnék tovább, de amíg ilyet nem érzek, addig itt leszek” – szögezte le Guardiola.

🚨 Pep Guardiola: “More than ever I’d regret leaving Man City now! I couldn’t sleep, even worse if I think now I’m leaving the situation… impossible”.

“If they sack me, that could happen, if we continue. But leaving now?! No chance. If Khaldoon isn’t happy, they can do it”. pic.twitter.com/Vzd9cTg6cl

