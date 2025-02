Gróf totális csődről, Keane Fradihoz nem méltó meccsről beszélt

„Van olyan meccs, amin ki lehet kapni, de a maira nincs magyarázat” – mondta Gróf Dávid a meccs után.

A Ferencváros 3-0-ra kikapott a Plzen otthonában az UEFA Európa-liga playoff körében, így 3-1-es összesítéssel búcsúzott az El-től. A találkozót követően Robbie Keane vezetőedző mellett Gróf Dávid értékelt az M4 Sportnak. Gróf Dávid a könnyeivel küszködve nyilatkozott. Olyan érzése volt, mintha csak túl akarták volna élni a meccset. Szerinte totális csőd volt a mérkőzés.

„Nagyon nehéz most bármit is mondani. Úgy éreztem a pályán, mintha csak túl akarnánk élni. Van, amkor ki lehet kapni, de ma nem lett volna szabad. Az ellenfél rugdosta a gólokat. Bánt, mert nagy esélyt kaptam én és a csapat, de a mai nap totális csőd volt – mondta a magyar kapus. „Még többet kell dolgozni, hinnünk kell magunkban, az élet nem áll meg. A bajnokságban is van mit helyre tenni. Az előrefelé játékunk nem úgy ült, ahogy elterveztük. A bekapott gól után idegesek lettünk, nem hajtottuk végre, amit az edzői stáb tervezett.”

Robbie Keane az értékelését azzal kezdte, hogy elnézést kért a szurkolóktól. Nagyon csalódott volt az ír szakember, szerinte gyakorlatilag lábon lőtte magát a csapat az első félidőben.

„Mindenek előtt bocsánatot kell kérnünk a szurkolóinktól, ez nem a Ferencvároshoz méltó. A csalódás a kulcsszó, az egész csapatnak ki kell ezt köszörülnie ezt a csorbát, nagyon csalódottak vagyunk. Nem így terveztük el, az elszántság nagy különbség volt. A második félidő kicsit jobb volt, mert lelassult a játék. Ha megnézzük hogyan kaptuk a gólokat: az első rögzített helyzetből született, a második labdavesztés után született, egyszerűen nem ajándékozhattunk ennyi pontrúgást az ellenfélnek, túl sok szögletet rúgtak. Gyakorlatilag lábon lőttük magunkat az első félidőben, borzalmas volt a teljesítményünk. Most kell megmutatni, milyen karakterek vannak a csapatban, ki tud felállni ebből, én biztosan fel fogok.”

A tréner külön kiemelte az első gólt, amely egy szöglet után született: „Egész héten erről beszéltünk, tudtuk, hogy egy rendkívül fizikális ellenfél a Plzen, amely kifejezetten erős a rögzített szituációkból, mégis rengeteg szöglethez juttattuk őket.”

A Ferencváros a hétvégén a bajnokságban javíthat, a zöld-fehérek címvédőként a második helyen állnak, hátrányuk öt pont a listavezető Puskás Akadémiával szemben, vasárnap a Fehérvár otthonába látogat a gárda.