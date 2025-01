Greenwood új fejezetet nyit karrierjében és nemzetet vált

Eddig egyetlen alkalommal lépett pályára a felnőtt angol válogatottban, de ott a továbbiakban nem számolnak vele.

Mason Greenwood beadta a kérelmét, hogy a jamaicai labdarúgó-válogatottban szerepelhessen. Az angol csatár – aki jelenleg a francia Marseille együttesében játszik – jogosult a közép-amerikai ország állampolgárságára, ugyanis apai ágon jamaicai származású. A 23 esztendős futballista korábban egyetlen mérkőzésen lépett pályára a Háromoroszlánosoknál. Még 2020 szeptemberében, maikor még 18 éves volt, egy Nemzetek Ligája-meccsen. Amellett csak a korosztályos csapatokban szerepelt.

Az FA közölte vele, hogy a Thomas Tuchel vezette angol válogatott nem számol vele a jövőben, így ezért döntött Greenwood a nemzetváltás mellett. Az Angol Labdarúgó Szövetség határozott fellépése a támadó botrányos múltjára vezethető vissza. 2022 januárjában nemi erőszak és bántalmazás vádja merült fel vele szemben. Bár a vádakat 2023 februárjában ejtették, Greenwood karrierjére alaposan rányomta a bélyegét és a Manchester United kitette őt, majd az angol válogatott is lemondott róla.

🚨 Mason Greenwood has decided to close the door on England and has switched his international allegiance to Jamaica. 🇯🇲

(Source: Daily MIrror)

