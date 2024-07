„Greenwood? Szégyen! Nincs helye a csapatunkban!” – véli Marseille polgármestere

A Manchester United fiatal angoljának karrierje újabb mentőövet kaphat, azonban Marseille polgármestere próbálja megakadályozni a transzfert.

Mason Greenwood átigazolásáról mindenben megegyezett a Marseille a Manchester Uniteddel. A botrányairól is híres fiatal angol szélső az előző szezont a Getafe csapatánál töltötte kölcsönben, 36 mérkőzésen 10 gólig és hat gólpasszig jutott. Marseille polgármesterét, Benoit Payant viszont ez egyáltalán nem érdekli. Kategorikusan elhatárolódott Greenwood korábbi viselkedésétől.

Greenwood – az azóta ejtett vádak szerint – még 2022-ben bántalmazta barátnőjét, Harriet Robsont, akivel az eset óta már kibékültek, sőt, első közös gyermeküket is üdvözölhették 2023 júliusában.

„Marseille városának és a klubnak az értékrendje minden, csak nem ez. El tudjátok képzelni? Nők elleni erőszak. Fel tudjátok fogni? Egy ilyen akar a csapatunkban játszani? Szégyen!” – folytatta a polgármester.

Mayor of Marseille Benoit Payan:

„I will ask the president of Marseille not to recruit Greenwood. I don’t want my club to be covered in the shame of someone who hits his wife. I don’t want my club to be covered in the ashes of someone who hits his wife like that.”

[@RMCSport] pic.twitter.com/Iw5wlQ1dw9

— Transfer Sector (@TransferSector) July 9, 2024