Graham Potter visszatérhet a Premier League-be

Másfél éve nem állt alkalmazásban, legutóbb a Chelsea-nél dolgozott. Most egy másik londoni együttes kispadjára térhet vissza.

Graham Potter, a korábbi Chelsea-menedzser, közel áll ahhoz, hogy visszatérjen az edzői pályára és egyúttal a Premier League-be, miután előrehaladott tárgyalásokat folytat a West Ham Uniteddel. A 49 éves szakember Julen Lopetegui helyét veheti át, és akár már a pénteki, Aston Vila elleni FA-kupa mérkőzésen ott ülhet a kispadon.

A Sky Sports értesülései szerint mindkét fél optimista a megállapodás létrejöttével kapcsolatban, bár a szerződés részleteit még véglegesíteni kell. Potter több mint 18 hónapja van munka nélkül, mióta a Chelsea menesztette 2023 áprilisában. Azóta alaposan megválogatta a lehetőségeit, korábban visszautasította az Ajax, a Leicester, a Southampton és az AC Milan ajánlatát is, mert nem érezte megfelelőnek a körülményeket.

🚨 West Ham and Graham Potter’s camp are discussing details of the contract in order to proceed with the agreement.

All parties optimistic after spending last two days in talks, still waiting on final key points to get it sealed. pic.twitter.com/Q7kzt1HaA5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025