Kirakták a keretből a BL-győztes középpályást – felkészül a Liverpool?

Vincent Kompany nagyon úgy tűnik, nem számol Leon Goretzkával, ami jó hír lehet az angol csapatnak.

A belga menedzser annak ellenére kihagyta a németet az Ulm elleni kupameccs keretéből, hogy a játékosnak nincs egészségügyi problémája.

🚨🔴 Yes, Leon #Goretzka is not in the squad today for the DFB-Pokal match against Ulm ✔️

Even though he is fit and healthy – as also via Kicker.

A clear sign that the 29 y/o no longer plays a significant role in the plans of FC Bayern. Goretzka can and should leave the club.… pic.twitter.com/CgD93bkauu

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 16, 2024