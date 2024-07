Gondban lehet kapusposzton a Real Madrid?

Andrij Lunin komolyan fontolgatja, hogy elhagyja a „királyi gárdát”, ami egyáltalán nem könnyítené meg Carlo Ancelotti dolgát a következő szezonra

Andrij Luninnak nem igazán sikerült az Európa-bajnokság, hiszen a románok elleni nyitómeccsen több nagy hibája is volt. A többi találkozón már nem is védett. Így hiába helyettesítette jól a sérült Thibaut Courtoist a szezonban javarészében, de a hajrában, így a Bajnokok Ligája döntőjében sem állhatott már a kapuba. Utóbbiban a betegsége is közrejátszott.

Ami viszont biztos, hogy az ukrán játékos nem akar másodhegedűs maradni, így mindenképpen továbblépne.

Ajánlata több is van, így a Real Madrid a nyári átigazolási időszakban megválhat Lunintól, akinek a szerződése 2025-ben jár le, vagyis most még pénzhez juthat a klub az eladásából.

A probléma viszont az, hogy ebben az esetben ki lesz a második számú kapus a BL-győztesnél?

Ha Lunin elmegy, a várakozások szerint Kepa Arrizabalaga lehet Courtois helyettese, aki az előző szezonban kölcsönben szerepelt a Real Madridnál. A 29 éves játékos valószínűleg ezt el is fogadná és a Real is meg tudna állapodni erről a Chelsea-vel.

Kepa szívesen védene a Real Madridban, de a Marca információi szerint a baszk kapust megkörnyékezte az Al-Ittihad is. Ő pedig egyelőre időt kért a döntés meghozatalához.

Abban az esetben, hogyha Kepa válasza igen lesz az Al-Ittihadra és Lunin is távozik, akkor a Real Madrid nehéz helyzetbe kerül, hogy megfelelő tartalékot találjon az átigazolási időszak végéig.