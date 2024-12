Golovin: úgy készülünk, hogy a saját játékunkat próbáljunk játszani

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatottnak a saját játékát kell játszania Montenegró ellen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság debreceni középdöntő-csoportjának első fordulójában.

A magyarok csütörtökön 20.30-tól találkoznak Montenegróval a Főnix Arénában.

Mindkét csapat százszázalékos teljesítménnyel, első helyezettként jutott tovább a csoportkörből, és a maximális két pontot hozta magával a középdöntőbe.

A csoportkör utolsó játéknapján, kedden Montenegró 28-21-re nyert Csehország ellen, míg a magyar válogatott hétfőn az északmacedónok feletett aratott 29-19-es sikerrel zárta az első szakaszt.

A kapitány szerint az Alba Fehérvár vezetőedzője, Suzana Lazovic vezette Montenegró védekezése „masszív, néha olyanba is átmegy, ami nem megengedett a pályán”. Golovin az MTI-nek kifejtette: erre felkészültek, és azzal is tisztában vannak, hogy a saját védekezésük és a könnyű gólok szerzése kulcskérdés lesz.

„A montenegróiak nagyon kevés cserével próbálnak játszani, nekünk ki kell használnunk ezt, mivel mi megpróbáltuk szétosztani az időket a csoportkörben, ez félig sikerült is. Szerintem ők többet játszottak, mint mi” – utalt a kulcsjátékosok pályán töltött idejére a kapitány.

Golovin úgy véli, az, hogy eggyel több pihenőnapjuk volt, mint a riválisnak, talán segítségükre lehet, ugyanakkor a montenegrói kézilabdázóknak is van idejük pihenni.

Ugyanakkor a balkániak románok elleni találkozóján az egyik kulcsjátékosuk, Djurdjina Jaukovic a „vége fele már nagyon fáradt volt, mivel a CSM Bucuresti-ben inkább csak védekezésben van pályán, itt meg folyamatosan”. Vele kapcsolatban arra hívta fel játékosai figyelmét, hogy oda kell érni és ütközni vele, mert „sáncolással nem fogjuk megoldani”.

Úgy készülünk, hogy a saját játékunkat próbáljunk játszani – mondta.

Visszatekintett a két csapat tavalyi vb-csoportmérkőzésére, amelyen Helsingborgban a szünetben együttese 10-7-re vezetett, végül viszont 24-18-ra kikapott.

„Ott igazából az első tíz percben volt öt hibánk egymás után. Kihagytunk három helyzetet úgy, hogy emberelőnyben is voltunk, utána volt egy labdaeladás, egy technikai hiba, ezzel pedig át is adtuk nekik a mérkőzés irányítását. Most ezeket a hibákat nem szabad elkövetni” – fejtette ki.

Kiemelte ugyanakkor, hogy egy éve „volt egy első félidő, amikor profiként működött a csapat, ez a második játékrészre megváltozott. Most nem szabad foglalkozni azzal, hogy akkor mi történt, hanem a következő feladatra koncentrálni, és akkor biztosan eredményes mérkőzés lehet”.

Rámutatott: egy mérkőzés hatvan perce alatt van kudarc is, siker is, ezekkel azonban nem szabad foglalkozni.

„A sikernek örülni kell és továbbmenni, és majd a végén kell megszámolni, hogy mire lett elég” – magyarázta.

A magyar válogatott pénteken a lengyel, vasárnap a – felkészülés során 37-28-ra legyőzött – román válogatott ellen lép pályára, a középdöntőt kedden a francia csapat ellen zárja.

A világbajnok, olimpiai ezüstérmes együttessel kétszer is találkozott a felkészülési időszakban a Golovin-együttes, az egyik mérkőzésen 30-27-es magyar, a másikon 26-22-es francia siker született.

A hatcsapatos csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a hamadikok pedig az ötödik helyért mérkőzhetnek, ezeket a találkozókat már Bécsben rendezik.