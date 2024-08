Kórházba került, ezzel veszélyben Gianmarco Tamberi olimpiai szereplése

Kórházba került Gianmarco Tamberi, a férfi magasugrás olasz címvédője, ezzel veszélybe került szereplése a párizsi olimpián.

A 32 éves világ- és Európa-bajnok atléta vasárnap utazott volna a francia fővárosba, de szombaton szúró fájdalmat érzett az oldalában. Belázasodott és be kellett vinni a sürgősségire, ahol az orvosi vizsgálatok után megállapították, hogy valószínűleg veseköve van.

Azt tanácsolták neki, hogy halassza hétfőre az utazást, addigra talán mérséklődik a fájdalom.

„Csak annyit tehetek, hogy várok és imádkozom. Nem ezt érdemlem, mindent megtettem ezért az olimpiáért, mindent!” – írta Instagram-bejegyzésében a Tokióban a katari Mutaz Essa Barshimmal holtversenyben győztes magasugró, majd hozzátette:

Speedy recovery, Gimbo! ❤️‍🩹

Gianmarco Tamberi has postponed his journey to #Paris2024 due to a fever and suspected kidney stones.

The qualifying round for the men’s high jump takes place on Wednesday morning. #OlympicGames #athletics pic.twitter.com/MkZx6tKOAo

— European Athletics (@EuroAthletics) August 4, 2024