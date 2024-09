Gianfranco Zola: a szívére hallgatott, nem a pénztárcájára

A nyári átigazolási időszak végének egyik legérdekesebb pletykája volt, hogy Paulo Dybala megy Szaúd-Arábiába vagy marad Rómában. Szinte már mindenki tényként közölte, hogy az argentin támadó a Közel-Kelet felé veszi az irányt és három év alatt 75 millió eurót keres majd, végül mégis a szíve mellett döntött. A 30 esztendős futballista maradt az AS Roma kötelekében és döntése után úgy nyilatkozott:

„Nekem figyelembe kell vennem egy-egy esetleges átigazolás során a családom, a feleségem, sőt a város is fontos számomra, hogy ott miként tudnánk élni, érvényesülni. Majd nem utolsó szempont, hogy szeretnék visszakerülni az argentin válogatottba is, és ebből a szempontból sem mindegy, mennyire vagyok a figyelem középpontjában.”

Nem Dybala volt az egyetlen a Serie A-ból, akit megkörnyékeztek a szaúdi klubok, hogy tegye át székhelyét hozzájuk. A Napolit sokáig ostromolta az Al-Ahli, majd a PSG és a Chelsea is, hogy Victor Osimhen szerződjön hozzájuk. Azonban a nigériai támadó először túl sok pénzért akarta eladni klubja, végül már annak is örültek, ha valaki elviszi őt, és az a helyzet Osimhennek sem volt igazán jó. Végül kölcsönben a török Galatasaraynal kötött ki.

Gianfranco Zola, a Chelsea korábbi klasszis olasz középpályása is elmondta véleményét a két döntésről és a kialakult helyzetekről:

🗣️ Gianfranco Zola on Paulo Dybala rejecting a 3-year deal worth €75m from Saudi Arabia to stay at Roma:

“Dybala’s decision is like a fairytale, a wonderful story, Dybala listened to his heart and not to his wallet. But I don’t want to judge, everyone is free to make their own… pic.twitter.com/z4PQKrPjeK

— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 12, 2024