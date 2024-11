Durván odaszúrt a La Ligának a Barca-legenda

Gerard Piqué szerint az általa alapított Kings League több nézőt vonz, mint néhány meccs a spanyol élvonalban.

A Barcelona 2022-ben visszavonult ikonikus védője még abban az évben Ibai Llanos-szal közösen alkotta meg a Kings League-et.

Hogy miről is van szó?

A Kings League egy kispályán lebonyolított bajnokság, amelynek meccseit 7 a 7 ellen játsszák 2*20 perces félidőkkel.

Az egyedi szabályokat a szurkolókkal közösen alkotják, és a legjobban úgy lehetne körülírni, mintha a futball elemeit a közösségi médiával és az esporttal összekevernénk.

Egyelőre csak Spanyolországban rendeztek ilyen versenyeket, de éppen tegnap jelentették be, hogy Olaszország is csatlakozik a projekthez, így megalakul a Kings League – Italy is.

Piqué a bejelentés után pirított oda a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságnak a következő nyilatkozatával.

„Vannak olyan Kings League-meccsek, amit többen követnek, mint néhány La Liga-találkozót. Természetesen nem a Barca-Realról beszélek, de mondjuk egy Getafe-Espanyolról. A mi bajnokságunk több nézőt átlagol, mint azok a mérkőzések” – mondta a társalapító.

Gerard Piqué hozzátette, a liga egyre csak növekszik és tervei szerint Latin-Amerikába is szeretnék eljuttatni a projektet.