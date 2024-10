Három tizenegyest hárított az elfeledett korábbi PL-kapus

Paulo Gazzaniga volt a Girona hőse az Athletic Bilbao elleni La Liga-mérkőzésen vasárnap délután.

Az argentin hálóőr pályafutása során a Southampton és a Tottenham kapuját is védte az angol élvonalban, legutóbb pedig a Fulham csapatát erősítette (a másodosztályban).

Gazzaniga az előző hetekben azzal került vissza a köztudatba, hogy a PSG elleni Bajnokok Ligája-alapszakasz meccsen előbb kis túlzással kivédte a hazaiak szemét is, majd az utolsó percben bevédte Nuno Mendes beadását az 1-0-ra elveszített találkozón.

A baszk ellenféllel szemben viszont ismét ihletett formában védett. A 32 éves kapus három különböző játékos büntetőjét is hárította a kilencedik fordulóban rendezett találkozón.

❌ Ander Herrera

❌ Alex Berenguer

❌ Inaki Williams

