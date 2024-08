Gazdagék őrült második félidő után a negyeddöntőben

A hatgólos második játékrészből a vendég Philadelphia Union jött ki jobban a Ligák Kupája legjobb 16 csapata között.

Előbb az 51. minutumban külsővel ugratta ki a dán Mikael Uhrét, aki két pattanás után kilőtte a rövid alsót.

Gazdag sends a beauty to Uhre and he finds the back of the net 🤩#DOOP | #CINvPHI 0-1 pic.twitter.com/jG56bII9eD

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) August 14, 2024