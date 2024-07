Gazdag Dániel mesterhármasával győzött a Philadelphia

Gazdag Dániel mesterhármasával a Philadelphia Union 3-0-ra legyőzte a vendég Nashville-t az MLS szombati játéknapján.

A magyar csatár a a 10., a 39. és a 89. percben talált be.

DANIEL GAZDAG HAT TRICK!!!!! — Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 21, 2024

Dani az első gólnál mesterien emelte át a Nashville hálóőrét egy remek kiugratás után a tizedik percben.

Az első félidő végén megint pazar labdát kapott Gazdag, ezúttal a dán Uhre hozta ziccerbe, a magyar támadó pedig nem hibázott!

A mesterhármashoz némi vendég segédlet is kellett. A 89. percben Joe Willis kapus hozta nehéz helyzetbe védőjét, Kallmantól sikerült elvenni a játékszert, majd a hibázó kapust is kicselezve Gazdag az üres kapuba passzolt.

DANIEL GAZDAG COMPLETES THE SECOND HAT TRICK AT SUBARU PARK THIS WEEK!!!#DOOP | #PHIvNSH 3-0 pic.twitter.com/4Fawg78pnz — Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 21, 2024

Dani a találkozó utáni pálya széli interjúban elmondta, hogy a legfontosabb, hogy ezen a héten két győzelmet arattak, ez nagyon kellett nekik.

„Ez önbizalmat ad nekünk és újra versenyben vagyunk azzal, hogy megnyertük ezt a két meccset. Ez megváltoztatja a hangulatot, hiszen előtte sokat szenvedtünk, sokan hiányoztak, így nagy szükségünk volt ezekre a sikerekre” – fogalmazott.

A Union tíz nyeretlen bajnoki után sorozatban második győzelmét aratta, és ezzel feljött a tizedik helyre a keleti főcsoportban. Gazdagékat mindössze egy pont választja el a rájátszást jelentő helytől.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City 1-1-et játszott a vendég St. Louis Cityvel. A magyar játékos végigjátszotta az összecsapást. A Sporting 12. nyugaton. Az ő hátrányuk jóval tetemesebb, kilenc egységgel vannak lemaradva a playoff-helyektől.