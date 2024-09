Gazdag Dániel duplázott és már 17 gólos az MLS-ben

A magyar válogatott Gazdag Dániel duplázott a DC United ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, csapata, a Philadelphia Union 4-0-ra nyert.

A 28 éves magyar játékos a 16., majd a 69. percben is betalált, és bebiztosította a Philadelphia győzelmét. Gazdag már 17 gólos a bajnokságban, ezzel – a liga honlapja alapján – négyes holtversenyben a második a góllövőlistán, amelyet az ellenfélnél ezúttal találat nélkül záró belga Christian Benteke vezet 19-cel.

Gazdagék jelenleg a 9. helyen állnak a 15 csapatot felvonultató keleti konferenciában, amelyet az Inter Miami vezet.

Dániel Gazdag, finds the net once again for Philadelphia! pic.twitter.com/EjVpxYsnCv

— Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) September 23, 2024