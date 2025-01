Gavi üzent az aggódó szurkolóknak: nyugodjatok meg

Ronald Araújo a szurkolók előtt emelte magasba a Spanyol Szuperkupát-trófeát, ezzel üzenve a drukkereknek a döntéséről.

Ronald Araújo körül izzik a levegő. Az elmúlt napokban attól volt hangos a sajtó, hogy az uruguayi védőt kölcsönbe vinné a Juventus, valamint, hogy maga a játékos sem maradéktalanul elégedett helyzetével a Barcelonánál. Azonban Gavi, a csapat középpályása szerint Araújo hamarosan új szerződést ír majd alá.

„A culék nyugodjanak meg” – mondta Gavi a Movistarnak. „Sok újságíró kitalál dolgokat, de Araújo maradni fog. Sok minden megjelenik a sajtóban, de rengeteg ezek közül hazugság. Én mindig bíztam benne, hogy Ronald marad.”

A Barcelona az utóbbi időben komoly javulást mutatott, miután a 2024-es év végén hullámvölgybe került. A hétvégén a Real Madridot 5-2-re győzték le a Spanyol Szuperkupa-döntőben, majd három nappal később a Király-kupában a Real Betis ellen arattak magabiztos, 5-1-es győzelmet.

Gavi a Betis elleni mérkőzésen szerezte a katalánok első gólját, és elégedettségének adott hangot:

„A mérkőzés nagyon jól sikerült, ahogyan kellett. Nem érdemeltük meg a korábbi vereségeket, de most megmutattuk, mire vagyunk képesek. Nagyon boldog vagyok, hogy gólt szereztem.”

Araújo a Betis elleni mérkőzés előtt a katalán szurkolók előtt mutatta fel a Szuperkupa-trófeát, ezzel is jelezve elkötelezettségét a klub iránt. Gavi nyilatkozata alapján a védő már közel áll ahhoz, hogy aláírja új szerződését, ezzel lezárva a Juventushoz való távozásról szóló pletykákat.

Ronald Araújo presented the Spanish Super Cup to the Barça fans before their match vs. Betis 🏆 pic.twitter.com/3BxZusvNLu

— B/R Football (@brfootball) January 15, 2025