Gavi szerint két csapattársa is esélyes az Aranylabdára

A Barcelona egészen elképesztő szezont fut a jelenlegi idényben. Több játékosuk is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Igaza van Gavinak?

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona kedd este 3-1-re nyert a Benfica ellen és így 4-1-es összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A meccsen Raphinha duplázott, Lamine Yamal pedig gólt és gólpasszt jegyzett, előbbi ráadásul nem akármilyenre sikeredett a 17 esztendős sztártól. Ő maga úgy nyilatkozott róla, hogy talán a legszebb találatát szerezte a Barca színeiben.

A győzelmet követően a katalánok fiatal középpályása, Gavi mindkét csapattársát méltatta, de kiemelte, hogy Raphinha méltó jelölt lehet a 2025-ös Aranylabdára. A brazil támadó 10 BL-meccsen már 11 gólnál jár és fantasztikus szezont fut.

„Azt gondolom az Aranylabda egyik esélyese, de a legfontosabb, hogy továbbra is így folytassa. Sok meccs van még hátra, és remélem, minél több trófeát tudunk megnyerni együtt” – mondta a 20 éves középpályás. A Benfica elleni mérkőzés nemcsak a továbbjutásról szólt a Barcelonának, hanem egy megható pillanatról is: a csapat a győzelmet az előző hétvégén elhunyt Carles Miñarro Garcia emlékének ajánlotta.

„A mai győzelmet neki szerettük volna ajánlani, ez a legkevesebb, amit tehetünk. Amit mostantól nyerünk, azt mind neki szenteljük. Nagyszerű ember volt, nagyon fog hiányozni” – tette hozzá Gavi.

Bár az utóbbi hetekben kevesebb játékpercet kapott, az ifjú középpályás határozottan visszautasította azokat a híreszteléseket, amelyek szerint távozni készül a klubtól.

„Sosem leszek elégedetlen azért, mert nem kezdek. Az emberek beszélnek, pletykálnak ajánlatokról innen-onnan, de mindez hazugság. Ötéves szerződést írtam alá, és végig ki fogom tölteni, mert ez az életem klubja” – nyilatkozta.

A Barcelona kiemelkedő szezont fut, és több játékos is esélyes lehet az Aranylabdára. Raphinha és Lamine Yamal egyaránt remek teljesítményt nyújtanak, de Gavi szerint egy másik csapattársa érdemelné meg leginkább a díjat.

„Senki sem érdemli meg az Aranylabdát jobban, mint Pedri. Mindenki tudja, milyen játékos ő.”

