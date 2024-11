Gauff legyőzte nemezisét és bejutott az elődöntőbe a WTA-döntőn

Coco Gauff biztosította helyét az elődöntőben a 2024-es WTA-döntőn, miután legyőzte nemezisét, Iga Świąteket a csoportkör második mérkőzésén.

A fiatal amerikai játékos már 12-szer találkozott Świątekkel korábban, és a két játékos közti mérleg messze nem az ő javára billent. Valójában elég katasztrofális volt, hiszen Gauff mindössze egyetlen meccset tudott nyerni a lengyel ellen korábban.

A mérkőzés után a lengyel játékos elismerte, hogy rozsdásnak érezte magát, mivel a US Open óta nem játszott.

Gauff viszont egy magabiztos győzelemmel kezdte az versenyt Jessica Pegula ellen, így önbizalommal telve állt ki erre az összecsapásra.

Mivel mindkét játékos megnyerte első csoportkörös mérkőzését, egyikük számára sem volt kötelező győzelem ez a találkozó.

Viszont egy két szettes győzelem Gauff számára az elődöntőbe jutást jelentette volna, míg Świąteknek győznie kellett, ha életben akarta tartani a világelsőségről szőtt álmait az év végére.

A mérkőzés kezdete nagyon intenzív volt. Mindkét játékos keményen küzdött, Gauff pedig kezdetben agresszívabban játszott, és az első öt játék során négy break-labdához jutott.

Mint mindig, a hatékonyság kulcsfontosságú a teniszben, és a 20 éves játékos nem volt hatékony a meccs első szettjének elején. Ennek következtében hat játék után az eredményjelző Rijádban 3-3-at mutatott.

Gauff azonban nem csüggedt el attól, hogy nem tudta értékesíteni a korábbi break-labdáit, és további lehetőségeket dolgozott ki. A hetedik játékban két break-labdája volt 40-15-nél, és az elsőt sikerült kihasználnia, így 4-3-as előnyre tett szert.

Ezután megőrizte az adogatását, ezzel 5-3-ra növelte az előnyét, és egy újabb breakkel 6-3-ra megnyerte az első szettet.

Ez egy fontos szett volt, még akkor is, ha elvesztette volna a mérkőzést, mivel a csoportkörös formátumban minden megnyert szett számít, ha esetleg döntetlen alakulna ki több játékos között.

De Gauff nem azért jött az eseményre, hogy szetteket nyerjen – ő mérkőzéseket akart nyerni. Bár a második szett elején két break-labdával nézett szembe, mindkettőt hárította.

A harmadik játékban azonban nyomás alatt volt, és három egymást követő kettős hibát ütött. Ez komoly gondokat okozott számára, mert elvesztette az adogatását, így 1-2-es hátrányba került a második szettben.

Azonnal válaszolt egy visszabrékkel, és amikor 3-2-re vezetett, két bréklabdája volt, hogy egy brékkel előnybe kerüljön.

Egy rossz sorozat következett Gauff számára, mivel a következő kilenc labdamenetből nyolcat elvesztett, így 3-4-es hátrányba került.

Szerencsére azonban tartalékaiban volt még erő, három egymást követő játékot nyerve fordította meg a második szettet, és 6-3, 6-4-es győzelemmel zárta a mérkőzést. Gauff boldog volt teljesítményével.

„Nagyszerű érzés. Tudtam, hogy a korábbi mérlegünk ellenére nagy önbizalommal léptem pályára. Úgy éreztem, remek teniszt játszom. Még akkor is, amikor kicsit szaggatottan játszottam, azok a játékok, amiket elvesztettem, még így is szorosak voltak, és ez önbizalmat adott. Tudtam, hogy ha stabilan játszom, lesz esélyem befejezni a meccset.”

„Alapvonalon és a fogadásban is. Az első szettben három egymást követő játékban is break-labdám volt. Nem hagytam, hogy ez kedvemet szegje. Tudtam, hogy előbb-utóbb sikerülni fog. Az utolsó játékban is két tenyeres fogadást rontottam a hálóba, de mondtam magamnak: ‘Rendben van, a következő meglesz,’ és így is lett.”

Ezzel a győzelemmel Gauff biztosította helyét a 2024-es WTA-döntő elődöntőjében. Illetve az is biztossá vált, hogy Aryna Sabalenka fejezi be az évet a WTA-világranglista első helyén.