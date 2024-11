Gauff-Cseng döntő lesz Rijádban

Az olimpiai bajnok kínai Cseng Csin-ven után az amerikai Coco Gauff jutott be a fináléba a női teniszezők szezonzáró rijádi világbajnokságán.

Mivel a második elődöntőben Gauff 7:6 (7-4), 6:3-ra legyőzte a világelső Arina Szabalenkát.

Az idén az Australian Opent és a US Opent is megnyerő fehérorosz kiválóság, valamint tavaly US Open-bajnok riválisa egy-egy brékkel jutottak el az első szettben 5:5-ig úgy, hogy hol remek labdameneteket vívtak, hol pedig egymás hibáiból éltek.

A tizenegyedik gémben a 26 éves Szabalenka ismét elvette ellenfele adogatását, de nem tudta kiszerválni a szettet, sőt a rövidítésben is az idén párosban Roland Garros-győztes Gauff volt jobb.

A minszki teniszező a folytatásban is hozta a szokásos, megalkuvás nélküli játékát, mindkét oldalról elképesztő sebességgel ütött, az amerikai azonban állta a sarat, és igyekezett pályán tartani a labdát, kivárva ellenfele hibáit.

Sorozatban három bréket követően az atlantai sportoló a mérkőzésért adogatott, de 5:2-nél megremegett a keze, és nem élt a lehetőséggel, fogadóként azonban sikerült lezárnia a meccset, amely 1 óra 51 percig tartott.

Cseng és Gauff fináléjára szombaton 17 órakor kerül sor a szaúdi fővárosban, a világbajnok – a csoportkörben keresett összegen felül – 3,77 millió dollárt (1,36 milliárd forint) kap.