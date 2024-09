Okostelefonokat ajándékozott az olasz sztáredző az örökrangadó megnyerése után

A Hajduk Split még péntek este idegenben verte a Dinamo Zagreb együttesét a Horvát első osztályú labdarúgó-bajnokság örökrangadóján, a diadalért pedig busás jutalom is járt.

A hatodik fordulóban a kikötővárosiak Marco Livaja 70. percben szerzett találatával vitték el mindhárom pontot a Maksimir Stadionból és feljöttek a második helyre. A csapat vezetőedzője, az olasz világbajnok és kétszeres BL-győztes Gennaro Gattuso pedig átadhatta a régóta tervezett jutalmakat.

A győzelem után a 46 éves szakember a csapat összes játékosának és a stábtagoknak is vadonatúj Iphone 16-os okostelefonokat osztott ki.

🚨📱 Gennaro Gattuso has ordered around 30 to 35 new iPhone’s for his players & staff. ❤️

This is as a reward for a beating rivals Dinamo Zagreb 1-0.

The phones are around €1100 each and Gattuso will pay the bill, reports @24sata_HR. 💰 pic.twitter.com/bFgbuRCx6g

— EuroFoot (@eurofootcom) September 14, 2024