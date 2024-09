Gaslyt kizárták, Russellt pedig rajtbüntetés fenyegeti a bakui időmérőt követően

Pierre Gasly-t kizárták az Azerbajdzsáni Nagydíj időmérőjéről, mivel az Alpine-ja megbukott az FIA egyik mérésen az időmérőt követően.

Az Alpine versenyzője, Gasly a Q2-ben esett ki, és ha minden jól alakult volna, akkor a 13. helyről vághatott volna neki a vasárnapi versenynek.

Ez a 2024-es Forma-1-es technikai szabályzat 5.2.3. cikkelyének megsértése, amely kimondja, hogy a motor specifikációját tekintve „az üzemanyag tömegáram nem haladhatja meg a 100kg/h [kilogramm/óra] értéket”.

Bauer az ügyet a stewardok elé továbbította kivizsgálásra.

🚨 Gasly and Alpine have been referred to the stewards over his car exceeding the ‘instantaneous fuel mass flow’ during qualifying.

This will likely result in a DSQ from qualifying if found guilty. pic.twitter.com/mF7Qq3FZR6

— The Race (@wearetherace) September 14, 2024