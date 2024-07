Southgate jelentős taktikai váltásra szánhatja el magát Svájc ellen, de működhet?

Phil Foden és Jude Bellingham egyaránt tízes pozícióban, Alexander Arnold pedig végre a posztján?

Anglia eddig 4-2-3-1-es rendszerben játszott a labdarúgó Európa-bajnokságon, ám a Svájc elleni negyeddöntő előtt úgy fest, Gareth Southgate újít a taktikán, hiszen az edzéseken több szemfüles fotós azt szúrta ki, hogy 5 és 3 védős rendszerben edzettek a Háromoroszlánosok.

A védekezéssel eddig sem feltétlen volt gondjuk, hiszen a torna alatt két gólt kaptak csupán, viszont a konzervatív rendszer alaposan rányomta a bélyegét a támadójátékra is. Nagy kérdés persze, hogy ha Southgate átáll a háromvédős rendszerre, néhány játékos – például Bukayo Saka – milyen pozícióban találja majd magát. Sajtóhírek szerint pedig Jude Bellingham és Phil Foden is a kezdőben kap majd helyet, mindketten tízes szerepkörben.

According to reports Jude Bellingham 𝐀𝐍𝐃 Phil Foden are both preparing to play in the number 10 role vs Switzerland as England revert to a back three… 👀 Can it work? 🤔 pic.twitter.com/7QyOmlIPMd — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 4, 2024

Anglia a három évvel ezelőtti Európa-bajnokságon ebben a szisztémában játszott, ám az olaszok ellen elveszített Eb-döntő óta a szövetségi kapitány jegelte ezt a felállást.

Svájc szintén háromvédős felfogást alkalmaz és a stílusok meg is fojtotta az olaszok passzív taktikáját, Murat Yakin csapata pedig úgy jutott el a legjobb nyolcig, hogy eddig veretlen a kontinenstornán. Southgate-nek ráadásul nemcsak rendszert, hanem embert is kell cserélnie, ugyanis Marc Guéhi nem áll majd rendelkezésre, a Crystal Palace védője sárga lapos eltiltás miatt biztosan kihagyja majd a negyeddöntőt, így vélhetően Ezri Konsa vagy Lewis Dunk ugorhat be a helyére.