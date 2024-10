Gálfi nagy csatában, a nyolcaddöntőben búcsúzott

Gálfi Dalma csütörtökön három játszmában kikapott japán ellenfelétől, így kiesett a hongkongi 115 ezer dollár összdíjazású keménypályás női challenger-tenisztorna második fordulójában.

A világranglistán 143. Gálfi a szerdai nyitókörben simán verte az amerikai Jessie Aneyt (546.), csütörtökön viszont lényegesen komolyabb rivális, a rangsorban 145. Hibino Nao várt rá.

Nao You’re Talkin’!

Since cracking the top 100 for the first time in 2015, Nao Hibino has been putting together a quietly impressive career.

The 29yo, who has 3 WTA titles on her resume, looks to continue that steady success, defeating Dalma Galfi, 6-4, 3-6, 6-3, to move on. pic.twitter.com/CWlsmRyAGv

