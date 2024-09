Gálázott az MU, Erik ten Hag legnagyobb sikerét aratta a klub élén

Két meccs két győzelem, 10-0-s gólkülönbség. Valami megváltozott a manchesterieknél?

Korábban olyan hírek láttak napvilágot az angol sajtóban, hogy Erik ten Hag négy mérkőzést kapott arra, hogy megmentse állását. Nos eddig ebből a négy meccsből kettő győzelem, 10-0-s gólkülönbség. A Manchester United ugyanis 7-0-ra (!) győzött az angol Ligakupa harmadik fordulójában a Barnsley ellen. A holland tréner nyolc helyen is változtatott a hétvégi, Southamptonnal szembeni 3-0-s diadalhoz képest.

Marcus Rashford kezdte a gólgyártást a 16. percben, az angol támadó a bajnokin is eredményes volt. Később még egyszer beköszönt tizenegyesből, majd Alejandro Garnacho is gólt szerzett, így 3-0 volt az eredmény a félidőben. A második játékrészben indult be igazán a henger, az argentin is duplázni tudott, Rashford pedig később mesterhármast jegyzett. Christian Eriksen pedig szintén kettőt tett a közösbe, az ő két kései gólja állította be a 7-0-s végeredményt, ami az MU legnagyobb arányú győzelme lett a Ten Hag-érában.