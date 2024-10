Gakpo duplázott – negyeddöntőben a Liverpool

Az Angol Ligakupa nyolcaddöntőjében Arne Slot csapata a Brighton otthonában nyert 3-2-re.

Az első félidő csak kimaradt helyzeteket hozott, Steele és Jaros is megdolgozott a pénzéért a csapatok kapujában.

A második játékrész Gakpo álomgóljával kezdődött. A vendégek holland játékosa már a 46. percben megszerezte a vezetést a Liverpoolnak.

Bő negyedórával később ismét betalált a Vörösök tizennyolcasa, egy kisebb hazai hibát kihasználva lőtt a rövidbe elemi erővel.

A Brightonnak tíz perccel a mérkőzés vége előtt Adingra révén összejött a szépítés, ám négy perccel később Luis Díaz visszaállította a kétgólos különbséget.

