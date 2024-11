Furcsa hír, de Kenya a Nemzetközi Jégkorong Szövetség tagja lett

Egyetlen jégpálya van az országban, az is egy szállodában.

Kenya a Nemzetközi Jégkorong Szövetség tagja lett – számolt be közösségi oldalán pénteken az IIHF. A szervezet kiemelte: Algéria, Marokkó, a Dél-afrikai Köztársaság és Tunézia után Kenya az ötödik afrikai tagszövetség lett, összességében pedig az IIHF 84. tagja. Jelenleg Kenyában 36 regisztrált felnőtt jégkorongozó van – 24 férfi, 12 nő -, az utánpótlásában pedig több mint ötvenen szerepelnek.

Kenya Ice Hockey had an extremely wholesome reaction to finding out they have been added to the IIHF 🥹

(via IG/kenyaicehockey) pic.twitter.com/5GzZcUEWHU

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) September 26, 2024