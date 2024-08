Fucsovics 6-1-gyel kezdett, végül feladni kényszerült a US Open első körét

Fucsovics Márton a negyedik szettben feladta mérkőzését hétfőn az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A 32 éves magyar a párizsi olimpia után – melynek nyitókörében kikapott a 22-szeres GS-bajnok Rafael Nadaltól – állt át kemény pályára, és a felvezető tornákon Cincinnatiben és Winston-Salemben is egy-egy mérkőzést tudott nyerni. A tíz évvel fiatalabb Lehecka májusban hátproblémák miatt kidőlt, és három hónapos kényszerpihenő után tért vissza Cincinnatiben, ahol megverte a top 5-ös Danyiil Medvegyevet is.

Fucsovics Márton 6:1, 4:6, 3:6, 0:3-nál feladta a Jirí Lehecka elleni meccsét az amerikai nyílt-teniszbajnokság első fordulójában. A magyar teniszező nagyszerűen kezdte a találkozót, majd a második szettben is lehetőségei voltak a brékelőny megszerzésére, de cseh ellenfele rendezte a sorokat és megtalálta a játékát. Korábbi idei meccsükön Dubajban szintén Lehecka győzött, aki jelenleg a 38. helyen áll a világranglistán. Fucsovicsnak a mérkőzés vége felé a derekával akadtak gondjai, a kézfogásánál már igencsak nehezen járt.

