Fucsovics a szerelmesek városában jegyezte el kedvesét

Fucsovics Márton, az ATP Tour egyik sztárja, a holtszezont találta megfelelő alkalomnak arra, hogy bejelentse eljegyzését.

Fucsovics a közösségi oldalán osztotta meg a hírt rajongóival, miszerint eljegyezte modell párját, Molnár Ninit.

Fucsovics, aki jelenleg a 104. helyen áll a világranglistán, Párizsban, az Eiffel-torony előtt kérte meg barátnője kezét, ahol közös szelfit is készítettek.

„Több mint egy éve találkoztunk, és szerelem volt első látásra” – mondta Fucsovics az ATPTour.com oldalnak. „Szakmailag nehéz évem volt, de a magánéletem segített átvészelni ezt az időszakot. Tudtam, hogy ő a legjobb számomra, így nem akartam még egy évet várni az eljegyzéssel. Így 2025-öt megkönnyebbülve és még motiváltabban kezdhetem.”

Marton Fucsovics is officially engaged! pic.twitter.com/UGVBO7TTTK

Múlt hónapban Felix Auger-Aliassime, Alexei Popyrin és Casper Ruud is eljegyezte barátnőjét.

Make it FOUR tennis proposals this offseason! ❤️

💍 Casper Ruud

💍 Alexei Popyrin

💍 Felix Auger-Aliassime

💍 Marton Fucsovics pic.twitter.com/8cXxfOPMQY

— Bastien Fachan (@BastienFachan) December 15, 2024