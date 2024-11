Friss hírek érkeztek Ronald Araújo visszatérésének időpontjáról

Idén még egyetlen meccsen sem volt bevethető, de hamarosan ez megváltozhat és komoly erősítést jelenthet a Barca védelmének.

Ronald Araújo még a Brazília-Uruguay Copa América-mérkőzésen szedett össze súlyos sérülést, aminek a következtében ebben a szezonban még nem is láthatták őt klubcsapata, az FC Barcelona szurkolói. A 25 esztendős klasszis védő hiányát egyelőre nem érzi meg a katalán együttes, Hansi Flick gárdája jelenleg 9 ponttal vezet az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Real Madrid előtt.

A 25 esztendős uruguayi védő hónapok óta sérült, azonban Toni Juanmarti újságíró szerint a rehabilitációja már a végső szakaszhoz érkezett, így november végére akár újra teljes értékű edzésmunkát végezhet és pályára léphet a Barcelonában. A katalán együttes a hónapban az utolsó mérkőzését a Brest ellen játssza a Bajnokok Ligájában, lehet, már Araújoval a kezdőcsapatban vagy a kispadon.

