A 2016-os döntő szereposztásában Portugália-Franciaország negyeddöntőt rendeznek pénteken este a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon, Hamburgban. A mérkőzés a generációk csatájának is nevezhető az egyik oldalon Cristiano Ronaldóval, a másikon Kylian Mbappével.

A nyolc évvel ezelőtti finálét – Párizs mellett, Saint-Denisben – a portugálok nyerték 1-0-ra Eder hosszabbításban szerzett góljával annak ellenére, hogy csapatkapitányukat, Ronaldót már a 25. percben elvesztették sérülés miatt.

A mostani összecsapást mindkét csapat úgy várja, hogy támadásban eddig nem igazán jeleskedett, négy meccsen a portugálok ötször, a franciák pedig mindössze háromszor találtak be – előbbiek 11-es párbaj után, míg utóbbiak egy öngóllal jutottak túl a nyolcaddöntőn. A franciák ugyanakkor eddig csupán egy gólt kaptak, azt is büntetőből.

While at the U19 Euros with France, Kylian Mbappe was the only player to stay behind to watch Cristiano Ronaldo and Portugal lift the Euro 2016 trophy.

