Franciaország leggazdagabb embere vásárolhatja meg a párizsi focicsapatot

Ráadásul a már Jürgen Kloppot is a fedélzeten tudó Red Bull-csoporttal karöltve.

A The Athletic információi szerint Franciaország leggazdagabb embere, Bernard Arnault a Red Bull-csoporttal szövetkezve szeretné megvásárolni és átvenni a Ligue 2-ben szereplő Paris FC csapatát. A 75 esztendős üzletember, befektető és műgyűjtő az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, a világ legnagyobb luxuscikkgyártójának a vezérigazgatója is egyben. Az évnek volt olyan pillanata, amikor őt tartották a világ leggazdagabb emberének és még Elon Muskot is megelőzte.

Az Arnault-család tehát szeretne a labdarúgás világában is befolyást szerezni és már bejelentették, hogy részvényeket vásárolnak a Paris FC-ben, amellyel nem titkolt szándékuk az élvonalba jutás. A tulajdonoscsere alaposan felrázhatja a francia foci állóvizét, hiszen ilyen háttérrel néhány éven belül komoly kihívója akadhat a katari tulajdonlású Paris Saint-Germainnek. A közlemény szerint Bernard Arnault többségi, a Red Bull-csoport pedig kisebbségi tulajdonos lesz a klubban.

C’est désormais 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 La holding Agache

((contrôlée par Bernard Arnault) Est en négociation pour le rachat du Paris FC ! 💙🤍 pic.twitter.com/hkWTyplbca — Space Paris FC (@space_parisfc) October 17, 2024

Az 1969-ben alapított Paris FC – melynek logójában a szimbolikus Eiffel-torony is megtalálható – 1979-ben szerepelt utoljára a Ligue 1-ben. Jelenleg viszont a csapat vezeti a másodosztályt. A PSG-t leszámítva egyébként nincs más fővárosi csapat a francia élvonalban, így egy pikáns rivalizálás végett is jót tenni az ottani labdarúgásnak a Paris FC első osztályú tagsága. Bernard Arnualt becsült vagyona 170 milliárd dollár.