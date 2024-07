Kulcsemberei szállították a francia válogatott győzelmét

A házigazda francia válogatott 3-0-ra legyőzte az amerikai csapatot a párizsi olimpia férfi labdarúgótornájának nyitónapján.

Thierry Henry együttese az első félidőben nem tudott betalálni, a második játékrész derekán viszont 8 perc alatt eldöntötte a három pont sorsát.

Előbb a csapatkapitány Alexandre Lacazette lőtt remek gólt a 61. percben. A Lyon támadója nyolc perccel később pedig a friss Bayern-igazolás Michael Olisének adott gólpasszt. A Crystal Palacetől érkező szélső szintén pazarul rúgta el a hosszú sarkot.

🚨🏅 GOAL | France 2-0 USA | Michael Olise FANTASTIC GOAL FROM MICHAEL OLISE !!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/OVynQOQJ1N — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 24, 2024

A mérkőzés hajrájában Loic Badé érkezett mesterien Joris Chotard szögletére. A bábuként eldőlő amerikai védők között könnyedén fejelt a kapuba.

A galloknak tehát kicsit a gólkülönbséget is sikerült javítani, igaz Restes kapus több bravúrt is bemutatott, valamint a hazai kapufa 0-0-nál és 1-0-nál is megmentette a házigazdát.

A másik esti mérkőzésen Mali és Izrael 1-1-es döntetlent játszott a francia fővárosban.

A négy csoportból az első két helyezett jut a negyeddöntőbe.