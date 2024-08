Ilyet?! Férfiasságával verte le a lecet a francia rúdugró, s így nem jutott döntőbe

Olimpiai döntője bánta, hogy túl nagy hímvesszővel áldotta meg az élet.

Ami áldás, olykor átok is tud lenni. Hatalmas pech érte a francia Anthony Ammiratit, aki úgy verte le a rudat a férfi rúdugrás döntőjében, hogy a hímvesszője ütötte le azt. A 21 esztendős atléta az 570 centiméteres magassággal próbálkozott és meg is lett volna ez neki, ha a kidudorodó pénisze nem akad bele. Ezzel egyébként elbukta a döntő lehetőségét és 12. helyen zárt.

Íme az eset:

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024