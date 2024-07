Darabjaira hullott a hatszoros francia bajnok klub

A Bordeaux anyagi gondjai miatt nem újítja meg profi licenszét.

Miután Gérard López tulajdonosnak nem sikerült megegyeznie a Liverpoolt is üzemeltető Fenway Sports Grouppal, a Bordeaux képviselői bejelentették, hogy kénytelenek fél-profiként folytatni a jövőben, ezzel is csökkentve a klub kiadásait. Ez egyben azt is jelenti, hogy a játékosok szerződéseit felbontják, a csapat edzőközpontját pedig bezárják.

López korábban az LOSC Lille tulaja is volt, 2020-ban viszont eladta az észak-francia csapatot.

A Bordeaux még 1937-ben lett profi klub, az elmúlt években viszont tetemes, 90 millió eurós adósságot termelt a patinás francia együttes.

