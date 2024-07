Francia bíró vezeti a vasárnapi Eb-döntőt

A francia Francois Letexier vezeti a spanyol-angol döntőt vasárnap a labdarúgó Európa-bajnokságon.

A 2017 óta nemzetközi porondon szereplő Letexier az idei BL-döntőben a negyedik bíró volt. A németországi Eb-n három találkozón dirigált eddig. A június 19-i horvát-albán (2-2) és a június 25-i dán-szerb (0-0) csoportmeccsen, valamint a június 30-i spanyol-georgiai (4-1) nyolcaddöntőn működött közre.

BREAKING: The UEFA Referees Committee has announced that Francois Letexier from France will referee the UEFA EURO 2024 final between Spain and England 🚨 pic.twitter.com/yggfaU8dJy

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 11, 2024