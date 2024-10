„Életem legszebb pillanata volt, de a VAR megtréfált” – elmaradt a rekorddöntés a BL-ben

Az AC Milan fiatal olasz talizmánja, Francesco Camarda kedd este egy rövid ideig a sorozat legfiatalabb gólszerzőjének mondhatta magát, eufóriáját azonban megszakította a videóbíró jelzése.

A Rossoneri már 3-1-re vezetett az addigra emberhátrányban futballozó Club Brugge ellen, amikor Paulo Fonseca úgy döntött, beküldi a pályára az alig 16 és fél esztendős Camardát.

Úgy tűnhetett, a tinédzser támadó meghálálja edzője bizalmát, hiszen – a nézőtéren helyet foglaló édesanyja és barátnője szeme láttára – a 87. percben a duplázó Reijnders beadását továbbította fejjel a vendég kapuba.

