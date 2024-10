Forr a levegő a Pool-kölcsönjátékos körül

A nyáron két Liverpool-játékos, Bobby Clark és Stefan Bajcetic is az RB Salzburghoz került. Utóbbi körül mondhatni, forr a levegő.

A 19 éves középpályás – ellentétben Bobby Clarkkal – csupán kölcsönben került az immáron Pep Lijnders edzette RB Salzburg felnőttcsapatához. Ráadásul a nyár végén, lemaradva az edzőtábor javáról. És a szezon első pár mérkőzéséről is, méghozzá a munkavállalási engedélye körüli problémák miatt. És ez talán még nem is lenne különösebb gond Bajcetic kapcsán. Az osztrák Krone jelentései viszont már aggodalomra adhatnak okot. Ugyanis ez alapján a spanyol megosztja az öltözőt.

„Rejtély, miként lehetnek ott folyamatosan a kezdőben, amikor a pályán még nem bizonyították kvalitásaikat” – írja az osztrák lap.

A Salzburg 0-4-es, Stade Brestois 29 elleni haza BL-veresége után még hangosabbak voltak a kritikus megnyilvánulások. Merthogy Clark kezdett, a kölcsön Pool-játékos pedig csereként vállalt szerepet a szomorú kudarcból. Így könnyű célpontot jelentettek mindketten, átlagon aluli produkciójukat követően.

Lijnders pedig válaszolhatott azokra a kérdésekre a Brest elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón, hogy bizony, ez megtörtént, és 500 euróba fáj majd a spanyolnak.

Stefan Bajcetic was fined €500 for arriving late to Red Bull Salzburg’s pre-match training session on Monday afternoon. The 19-year-old reportedly encountered issues locating his boots. pic.twitter.com/ifupODw6rn

— 😶‍🌫️ (@LFC_IK) October 2, 2024