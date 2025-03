Formabontó és történelmi lesz a 2026-os vb-döntő

Ha az Egyesült Államokban egy dologhoz nagyon értenek – sok minden más mellett – az a szórakoztatás.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, vagyis a FIFA bejelentette, hogy a 2026-os foci-vb döntőjének félidejében nagyszabású showműsorral készülnek. A jövő nyáron esedékes, Egyesült Államokban, Mexikóban, és Kanadában megrendezésre kerülő vébé utolsó mérkőzésén a Super Bowlhoz hasonló Halftime Show lesz. A finálét a New York-i MetLife Stadiumban rendezik. A foci világbajnokságok történetében ez lesz az első alkalom, hogy félidei műsort rendeznek. Eddig ez korábban nem volt hagyomány a labdarúgó-vb-k történetében.

„Ez történelmi pillanat lesz a labdarúgó-világbajnokság számára. Biztosan állítom, a világ legnagyobb sporteseményéhez illő show-t látunk majd New Yorkban!”

– írta közösségi felületein Infantino.

The 2026 FIFA Men’s World Cup final in the United States will break with tradition and have a Super Bowl-style halftime show, FIFA president Gianni Infantino has said. pic.twitter.com/NxK5bJt0xJ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2025