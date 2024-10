Fordulatos álomdöntő Pekingben: Alcaraz döntő szett rövidítésben győzte le Sinnert

Carlos Alcaraz a nagy rivális Jannik Sinner ellen folytatta tökéletes évét egy izgalmas és fordulatos döntőben aratott győzelemmel a China Openen.

A spanyolnak elég mélyre kellett nyúlnia, hogy végül 6-7(6), 6-4, 7-6(3) arányban fordítani tudjon a világelső Sinner ellen. Alcaraz ezzel megszerezte első címet a pekingi ATP 500-as tornán.

A négyszeres Grand Slam-bajnok spanyol az első és a harmadik szettben is előnybe került. Sinner viszont mindegyik alkalommal vissza tudott kapaszkodni.

BEIJING CHAMPION 🏆

In a breathtaking final, @carlosalcaraz fights back to defeat the defending champion Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3) for the #ChinaOpen title!@chinaopen pic.twitter.com/idvMd6LRiz

— ATP Tour (@atptour) October 2, 2024