Fordulat – nem várt módon oldódott meg a kapushelyzet az Arsenalnál

Már Aaron Ramsdale elengedése előtt is sokáig úgy tűnt, hogy Joan García lesz a befutó az Ágyúsoknál a cserekapus posztjára, most viszont változott a helyzet.

Az Arsenal csütörtökön 20 millió eurót ajánlott a 23 éves kapusért, de az Espanyol a nyár ezen szakaszán már nem hajlandó elengedi őt, csak a harminc milliós kivásárlási ár ellenében.

A The Athletic jelentése alapján nem sikerült megegyezni az Espanyollal Eduéknak, így az észak-londoniak elálltak az üzlettől.

García remekül védett az Atlético Madrid elleni 0-0-ra végződő bajnokin. A barcelonaiaknál pedig minden bizonnyal örülnek, hogy marad a csapat kötelékeiben a fiatal portás.

A lap szerint sokáig nem csüggedtek az Ágyúsok képviselői. A spanyol helyett sikerült megállapodni a Bournemouth-szal a brazil Neto egyéves kölcsönszerződéséről.

🚨 Arsenal reach agreement with AFC Bournemouth to sign goalkeeper Neto. Deal for 35yo Brazilian season-long loan – no buy option or obligation. Medical on #DeadlineDay as #AFC line up No2 to Raya after Ramsdale exit + struggle to get Garcia @TheAthleticFC https://t.co/rew5BzIeRn

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2024