Fordulat a Bayern sztárjának ügyében, mégis marad a középpályás?

Változott az álláspontja az előző szezonhoz képest.

Joshua Kimmich szerződése 2025. nyaráig szól a Bayern Münchennel. Az elmúlt két hónapban másról sem lehetett olvasni, csak hogy hol köthet ki a 29 esztendős középpályás. Volt szó a Barcelonáról majd a PSG-ről is, most viszont úgy fest, fordult a kocka, és lehet, hogy meghosszabbítja szerződését a német válogatott labdarúgó. A bajorokhoz közel álló források és Fabrizio Romano szerint is Kimmich előrehaladott tárgyalásokban áll a klubbal és már nyitottabb további évekre, mint az előző szezonban. Ebben persze nagy szerepe lehet Vincent Kompanynak is, akivel a Bayern újra megtalálta identitását és gigászi státuszát.

🔴🇩🇪 Bayern are now confident to get new deal agreement done with Joshua Kimmich.

Negotiations are underway and he’s now more open to discuss compared to last season.

PSG move didn’t happen… while Bayern absolutely want Kimmich to stay and be a face of the project. pic.twitter.com/7k82s3bhW9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024